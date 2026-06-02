Gli studenti sono stati mandati a casa a causa della mancanza di bidelli, presumibilmente perché hanno preso il ponte. La scuola era aperta, ma le assenze del personale di supporto hanno portato a questa decisione. I genitori si sono infuriati, lamentando troppe assenze per un giorno di festa. La situazione ha creato disagi tra le famiglie, che hanno criticato la gestione dell’organizzazione scolastica in questa occasione.

Firenze, 2 giugno 2026 – Rimandati a casa per assenza dei collaboratori scolastici che, viene da sospettarlo, hanno fatto ‘ponte’, anche se la scuola era aperta. È l’incredibile vicenda successa ieri alla secondaria di primo grado Masaccio. La premessa: tutto il comprensivo non aveva, a inizio anno, indicato la giornata di ieri come giorno di sospensione delle lezioni. Così, i ragazzi sono andati regolarmente a scuola. https:www.lanazione.itviareggiocronacagiugno-sold-out-luglio-in-c7b1489f Cancelli chiusi. Peccato però che abbiano trovato i cancelli chiusi. Il motivo? “Mancavano gli Ata e, dunque, non c’erano i presupposti di sicurezza necessari per aprire l’istituto - scuotono la testa i genitori -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pochi bidelli, alunni a casa E i genitori si infuriano “Troppe assenze per il ponte”

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Bimbi allontanati dai genitori in struttura protetta

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