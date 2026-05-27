Il fondo sovrano norvegese ha espresso opposizione alla conferma di John Elkann nel consiglio di amministrazione di Meta, citando numerose assenze. Elkann, membro del consiglio, ha partecipato a diverse riunioni in modo sporadico, secondo i dati ufficiali. La decisione arriva dopo che si sono accumulati i voti contrari, riducendo le possibilità di conferma. La questione riguarda le frequenti assenze dell’amministratore durante le sessioni del consiglio.

L’avventura di John Elkann al fianco di Mark Zuckerberg era partita sotto buoni auspici, ma ora potrebbe prendere una piaga poco gradita dall’erede della dinastia Agnelli. “Sono onorato di poter contribuire al futuro di una delle aziende più significative del XXI secolo”, aveva annunciato il presidente di Stellantis a gennaio 2025. Ma ora il fondo sovrano norvegese, il più grande del mondo, si è opposto alla sua riconferma nel consiglio di amministrazione di Meta (il gigante di Facebook, Instagram e Whatsapp) in vista dell’assemblea dei soci di Meta. L’inizio della riunione è previsto alle 10 negli Usa sulla costa del Pacifico, le 19 in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meta, il fondo sovrano norvegese si oppone alla conferma di John Elkann nel board: troppe assenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il fondo sovrano norvegese sostiene la ricandidatura di Luigi Lovaglio per la guida del Monte dei PaschiIl fondo sovrano norvegese ha annunciato che voterà contro la candidatura di Fabrizio Palermo come amministratore delegato del Monte dei Paschi di...

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: chi si inserirà nel festival norvegese?Oggi si svolge a Drammen, in Norvegia, la sprint a tecnica classica, prima tappa della penultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di...

Argomenti più discussi: Fondo sovrano norvegese contro John Elkann nel board di Meta; Il fondo sovrano della Norvegia si oppone alla riconferma di Elkann nel CdA di Meta; Meta il fondo sovrano norvegese contro Elkann scuote il board.

Il fondo sovrano della Norvegia si oppone alla riconferma di Elkann nel CdA di MetaAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com