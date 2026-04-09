Troppe assenze della prof tutto legale ma i nostri figli restano indietro col programma | la protesta di alcuni genitori

Alcuni genitori hanno scritto una lettera per segnalare che, sebbene le assenze della docente siano considerate legali, i loro figli stanno accumulando ritardi nel programma scolastico. La preoccupazione riguarda la frequenza delle assenze, che secondo i genitori, sta influendo negativamente sulla preparazione dei ragazzi. La comunicazione è partita da parte di genitori che desiderano evidenziare le difficoltà incontrate dai loro figli a causa di questa situazione.