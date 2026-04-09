Troppe assenze della prof tutto legale ma i nostri figli restano indietro col programma | la protesta di alcuni genitori
Alcuni genitori hanno scritto una lettera per segnalare che, sebbene le assenze della docente siano considerate legali, i loro figli stanno accumulando ritardi nel programma scolastico. La preoccupazione riguarda la frequenza delle assenze, che secondo i genitori, sta influendo negativamente sulla preparazione dei ragazzi. La comunicazione è partita da parte di genitori che desiderano evidenziare le difficoltà incontrate dai loro figli a causa di questa situazione.
Mamme e papà preoccupati per l'andazzo a scuola, prendono carta e penna per porre l'attenzione su una situazione che definiscono “penalizzante per il percorso scolastico dei nostri figli”. Il caso riguarda alcuni genitori di una sezione della scuola media di Longiano. Questa la protesta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Per comprare casa o l'auto nuova ma qualcuno anche per le bollette. Chiediamo soldi ai nostri genitori anche quando siamo genitori a nostra volta. Lo facciamo con imbarazzo e il dubbio: potremo fare lo stesso per i nostri figli?
Bambina trova un uncino nell'hamburger della mensa scolastica, genitori impauriti: «Temiamo per i nostri figli»CAMPO SAN MARTINO (PADOVA) - «Al momento come Amministrazione stiamo verificando con attenzione quanto segnalato.