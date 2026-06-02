P!nk, Queen Latifah, Whitney Leavitt e molti altri artisti sono pronti a trasportare il pubblico nella fumosa Città del Vento dal palco dei Tony Awards, in onore del 30° anniversario di Chicago. Come annunciato lunedì 1° giugno, la cerimonia di premiazione di quest’anno includerà un omaggio ai trent’anni di storia dell’iconico spettacolo di Broadway di Fred Ebb, Bob Fosse e John Kander. Jesse Tyler Ferguson, Alex Newell, Adrienne Warren, Julianne Hough e Dylan Mulvaney si uniranno all’esibizione. L’amatissimo musical, ambientato nell’epoca del jazz, debuttò a Broadway nel 1975 e rimase in scena per circa due anni. Riaperto nel 1996, il revival è lo show più longevo di tutti i tempi nei teatri della celeberrima strada di New York. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - P!nk, Queen Latifah e Whitney Leavitt celebreranno il 30° anniversario di “Chicago” ai Tony Awards del 2026

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