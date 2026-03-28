chicago fire chicago med e chicago pd rinnovate per una nuova stagione

Le serie televisive Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D. sono state rinnovate per una nuova stagione. La decisione è stata comunicata dalla rete televisiva NBC, che ha confermato il proseguimento delle produzioni. Secondo quanto riportato da Variety, le tre serie continueranno a essere trasmesse nella prossima stagione televisiva, mantenendo così la programmazione incentrata su queste produzioni.

Le tre serie della NBC sono state tutte rinnovate per un'altra stagione, confermando il continuo interesse del pubblico per la televisione lineare e tradizionale Secondo quanto appreso da Variety, Chicago Fire, Chicago P.D. e Chicago Med sono state tutte rinnovate dalla NBC. Grazie a questi rinnovi, Chicago Fire arriverà alla sua quindicesima stagione, Chicago P.D. alla quattordicesima e Chicago Med alla dodicesima. Tutte e tre le serie torneranno con le nuove stagioni in autunno, per la stagione televisiva 2026-2027. I rinnovi, che erano dati per certi già da tempo, sono stati annunciati ancora prima del solito. La NBC di solito annuncia i rinnovi per il franchise One Chicago ad aprile, in vista della presentazione degli upfront di NBCUniversal agli inserzionisti, che si tiene a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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