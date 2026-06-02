Nella sala dell’Arengo sarà rappresentato lo spettacolo “LàQua” di Teatro Koreja, vincitore dell’Eolo Awards 2024 come miglior spettacolo dell’anno. Il progetto, inserito nel programma Rimini Blue Lab dedicato all’economia verde e blu, si intitola “Pluff, un tuffo nella memoria dei riminesi”.

Pluff, un tuffo nella memoria. Il progetto, realizzato nell’ambito di Rimini Blue Lab, il laboratorio dell’economia verde e blu, vedrà nella sala dell’Arengo la rappresentazione ‘ LàQua ’ di Teatro Koreja, vincitore dell’ Eolo Awards 2024 come miglior spettacolo dell’anno. Rivolto ai bambini da 0 a 3 anni e rispettive famiglie, lo spettacolo celebra l’acqua come primo ambiente di vita. Proprio per questo accompagna i più piccoli, attraverso i suoni, il ritmo e la vocalità, in un’esperienza ispirata al mondo intrauterino e alle prime scoperte sensoriali dell’essere umano. L’iniziativa si è sviluppata in tre direzioni. La prima ha riguardato un percorso di ricerca insieme ai bambini, facendoli partecipare attraverso il gioco, l’ascolto e la sperimentazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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