Un tuffo immersivo nella Divina Commedia La startup ideata nella Città Bella
Una startup di Gallipoli ha sviluppato un progetto che permette di esplorare la Divina Commedia in modo immersivo, utilizzando tecnologie innovative. L'obiettivo è offrire un'esperienza più coinvolgente e interattiva per chi desidera approfondire il capolavoro letterario. Il progetto combina strumenti digitali e contenuti storici e letterari, puntando a rendere più accessibile e interessante la conoscenza dell'opera.
GALLIPOLI – Le nuove tecnologie al servizio della cultura e dell’approfondimento storiografico e letterale. Per immergersi, nel vero senso della parola, nei meandri infernali dell’opera tanto ostica, quanto avvolgente, della Divina Commedia di Dante Alighieri.Da oggi il primo cantico del.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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