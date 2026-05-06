Un tuffo immersivo nella Divina Commedia La startup ideata nella Città Bella

Da lecceprima.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una startup di Gallipoli ha sviluppato un progetto che permette di esplorare la Divina Commedia in modo immersivo, utilizzando tecnologie innovative. L'obiettivo è offrire un'esperienza più coinvolgente e interattiva per chi desidera approfondire il capolavoro letterario. Il progetto combina strumenti digitali e contenuti storici e letterari, puntando a rendere più accessibile e interessante la conoscenza dell'opera.

GALLIPOLI – Le nuove tecnologie al servizio della cultura e dell’approfondimento storiografico e letterale. Per immergersi, nel vero senso della parola, nei meandri infernali dell’opera tanto ostica, quanto avvolgente, della Divina Commedia di Dante Alighieri.Da oggi il primo cantico del.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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