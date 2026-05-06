Un tuffo immersivo nella Divina Commedia La startup ideata nella Città Bella

Una startup di Gallipoli ha sviluppato un progetto che permette di esplorare la Divina Commedia in modo immersivo, utilizzando tecnologie innovative. L'obiettivo è offrire un'esperienza più coinvolgente e interattiva per chi desidera approfondire il capolavoro letterario. Il progetto combina strumenti digitali e contenuti storici e letterari, puntando a rendere più accessibile e interessante la conoscenza dell'opera.