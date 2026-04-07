I prezzi dei camion sono stati verificati come gonfiati e ora le aziende di autotrasporto di una città del Nord Italia stanno ricevendo i primi rimborsi. Il direttore di CNA locale ha annunciato che i bonifici sono in fase di consegna e ha mostrato soddisfazione per l’avvio delle operazioni. La vicenda riguarda i rimborsi alle imprese coinvolte in un procedimento legale relativo ai costi dei mezzi di trasporto.

"Stanno arrivando i primi bonifici agli autotrasportatori riminesi". Davide Ortalli, il direttore di Cna, può mostrare il sorriso. Dopo una battaglia legale durata 9 anni, oggi i conti correnti delle aziende di trasporto del Riminese stanno ricevendo finalmente i primi rimborsi. Una vicenda che affonda le radici nel 2016, quando la Commissione europea aveva accertato che i principali costruttori di camion europei avevano gonfiato i prezzi dei mezzi, facendo cartello tra la fine degli anni ’90 e il 2011. A tantissimi autotrasportatori il mezzo era costato di più, ma non lo sapevano. Nel 2017 Cna ha avviato un’azione risarcitoria per tutelare chi ha acquistato il camion nel periodo preso di riferimento dalla Commissione europea, tra il 1997 e il 2011. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I prezzi dei camion erano gonfiati. Maxi rimborsi alle aziende riminesi

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