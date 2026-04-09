A Chieti è stato inaugurato il nuovo format dedicato alla pizza d’autore per asporto e delivery. L’apertura si trova in via Valignani 9 e rappresenta una novità nel settore della ristorazione locale. L’iniziativa si inserisce nel percorso di innovazione dell’imprenditoria gastronomica abruzzese, puntando sulla diversificazione dei canali di vendita. La struttura offre servizi di consegna a domicilio e di asporto, con un focus su prodotti di qualità.

L’imprenditoria gastronomica abruzzese compie un passo decisivo verso la frammentazione strategica dei modelli di vendita con l’apertura, in via Valignani 9 a Chieti, di Carpe diem express. Il nuovo format, focalizzato esclusivamente sui servizi di asporto e consegna a domicilio, nasce per intercettare i flussi di consumo più rapidi della quotidianità, mantenendo intatti i parametri qualitativi che hanno permesso al marchio di entrare nella classifica internazionale 50 Top World Artisan Pizza Chains 2025 di 50 Top Pizza. Il progetto si propone come una declinazione agile della filosofia Diversamente pizza, portando la ricerca sull’impasto e sulla materia prima in contesti temporali diversi rispetto alla tradizionale ristorazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pizza d’autore a Chieti: nasce il nuovo format per asporto e delivery

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