Pizza&Bolle cambia volto | nasce la nuova pizza romana artigianale
Il gruppo Pizza&Bolle introduce un nuovo formato di pizza romana artigianale nel quartiere Appio Latino a Roma. La città vede così una novità nel panorama della ristorazione, con un focus sulla preparazione tradizionale e la qualità degli ingredienti. La nuova apertura mira a offrire un'esperienza diversa, mantenendo le caratteristiche tipiche della pizza romana ma con un’attenzione particolare alla lavorazione artigianale.
?? Cosa sapere Il gruppo Pizza&Bolle lancia il nuovo format di pizza romana nell'Appio Latino a Roma. La strategia integra impasti sperimentali di Simone Polli con una carta di 160 etichette. Il gruppo Pizza&Bolle ha presentato il nuovo volto grafico e strutturale del proprio brand a Roma, segnando il sesto anniversario dalla prima apertura avvenuta l'8 dicembre 2025 con la sede di via Oslavia. L'evoluzione mira a consolidare un modello che definisce se stesso come la prima catena di piz .🔗 Leggi su Ameve.eu
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