Il governo ha approvato una legge che prevede un aumento dell’età pensionabile per tutti. La misura mira a prolungare la vita lavorativa, con effetti che riguardano sia i lavoratori attivi sia quelli già in pensione. La norma entrerà in vigore nei prossimi mesi e si applicherà in modo uniforme, senza distinzioni di categoria o settore. La decisione è stata presa senza modifiche rispetto al testo originale proposto dal parlamento.

«È una manciata di straricchi e strapotenti quella che medita di prolungare il proprio privilegio ben oltre i limiti statistici» Ovvio che “immortalità” è un’iperbole giornalistica, e perfino chi la usa sa che non è di immortalità che si parla (bisognerebbe dunque chiedergli perché la usa). Una definizione più credibile sarebbe “vivere fino a un’età prima impensabile”, e farlo grazie a tecnologie mediche anch’esse, fin qui, impensabili. Terapie geniche, trapianto di organi e creazione di organi nuovi di zecca grazie alle biotecnologie, e qui mi fermo per non incorrere in imprecisioni grossolane. Vladimir Putin – che non è solo un autocrate: è anche un uomo di favolosa ricchezza privata – sarebbe sulla stessa linea di Jeff Bezos, Sam Altman, Peter Thiel in questa ricerca della longevità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Più vecchiaia per tutti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

HO FATTO MORIRE DI VECCHIAIA TUTTI I MIEI BRAINROT SU ROBLOX!

Notizie e thread social correlati

Più soldi in busta paga per chi rinvia la pensione. Ma attenti all’effetto contributi sull’assegno di vecchiaiaL’Inps ha annunciato l’introduzione di un incentivo economico per chi sceglie di posticipare la propria uscita dal mondo del lavoro.

“Ha detto un ‘-one’, lo rimando al mittente con tutti gli interessi”, “La vecchiaia fa brutti effetti”: scintille a ‘La volta buona’ tra Al Bano e MagalliDurante una puntata del programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, si sono verificati momenti di tensione tra Al Bano e Magalli.

Temi più discussi: Pensione anticipata, in arrivo la proroga fino al 2029 per uscire dal lavoro 7 anni prima: ecco chi può farlo; Pensioni 2026, domande e risposte sui requisiti e opzioni di uscita; Indice di vecchiaia a 289 e prestiti alle imprese a -3,9%: l'analisi di Fisac Cgil sul declino demografico; Tutti i lavori con i quali si evita l'aumento dell'età per la pensione dal 2027.

Per andare in pensione serviranno 5 mesi in più, ecco da quandoEntro il 2029 l’età pensionabile subisce un incremento di 5 mesi: vediamo come cambieranno nei prossimi 3 anni le principali prestazioni pensionistiche. La Legge di Bilancio 2026 ha disposto un ... orizzontescuola.it

Una vecchiaia degna per tutti è anche restare a casa propriaC’è bisogno di nuovi pensieri, di nuove parole e soprattutto di nuove proposte che aiutino ad inventare una vecchiaia che sia degna per tutti. In tale orizzonte vorrei ricordare la bella conquista ... avvenire.it