Durante una puntata del programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, si sono verificati momenti di tensione tra Al Bano e Magalli. L'artista ha commentato con un’affermazione diretta, mentre l’altro ha risposto con un’osservazione sulla vecchiaia, dando così vita a uno scambio di battute che ha attirato l’attenzione tra il pubblico presente e gli spettatori a casa. La festa per la carriera di Al Bano si è così trasformata in una scena di confronto tra i due.

Una festa per la carriera di Al Bano si trasforma anche in un siparietto vivace a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. In studio si celebra il cantante di Cellino San Marco tra ricordi, musica e ospiti, ma a rubare la scena è lo scambio di battute con Giancarlo Magalli, tra ironia e qualche momento più acceso. La conduttrice apre l’incontro annunciando la presenza di Magalli, lasciando intendere la possibilità di un chiarimento tra lui e il cantante. Ma Al Bano, in collegamento dalla Puglia, prende subito la parola con il suo stile diretto: “Caterina siccome hai detto Magalli, vorrei sentire le prime note di Magalli quest’oggi, quali sono Magà?”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ha detto un ‘-one’, lo rimando al mittente con tutti gli interessi”, “La vecchiaia fa brutti effetti”: scintille a ‘La volta buona’ tra Al Bano e Magalli

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