Più energia più chip più memorie | le esigenze dell’IA fanno girare la fabbrica del mondo

L’aumento della domanda di intelligenza artificiale spinge le aziende a produrre più componenti elettronici, come chip e memorie. La crescita dell’IA richiede infatti più energia e capacità di calcolo, portando a un incremento della produzione di hardware. Le fabbriche di semiconduttori e componenti elettronici stanno ampliando le linee di produzione per soddisfare questa richiesta. Questa tendenza si traduce in un maggior consumo di risorse e in una crescente attività nel settore della tecnologia.

L’intelligenza artificiale è un settore trasformativo dell’economia globale di cui si discute con sempre maggiore attenzione ma è, prima ancora di ogni altra cosa, un sistema industriale con pochi paragoni in termini di complessità nella pervasività globale della catena del valore e delle strutture che mobilita. Non cesseremo mai di ripeterlo: capire la complessità industriale che corre dietro l’intelligenza artificiale e il suo sviluppo è una delle partite più importanti per leggere l’economia globale di oggi e permette di guardare in profondità gli scenari tecnologici e le loro ramificazioni. I dati dell’ultimo mese in termini di capitalizzazioni borsistiche raccontano una parte importante di questa storia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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