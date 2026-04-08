Ad aprile, le persone tendono a modificare le proprie abitudini quotidiane, a riorganizzare gli obiettivi e a rinnovare le relazioni interpersonali. A differenza di gennaio, periodo in cui si progettano spesso cambiamenti radicali, aprile invita a fare piccoli aggiustamenti senza grandi rivoluzioni. Questo mese porta maggiore luce e chiarezza, favorendo un approccio più naturale e meno pressante alle trasformazioni personali.

A differenza di gennaio, che spesso ci travolge con aspettative irrealistiche, aprile non chiede rivoluzioni, ma piccoli aggiustamenti. La primavera trionfa e l’energia cresce. È qui che entra in scena la April Theory, un’idea diventata virale sui social che affonda le radici in qualcosa di molto concreto: il modo in cui il nostro corpo e la nostra mente reagiscono al cambio di stagione. Cos’è la April Theory?. L’idea è semplice: aprile rappresenta il vero inizio dell’anno. Dopo mesi vissuti in una sorta di “modalità inverno” — più stanchi, introspettivi, rallentati — qualcosa cambia. La luce aumenta, le giornate si allungano e anche l’equilibrio interno si riattiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Più luce, più energia, più chiarezza: ad aprile cambiano le abitudini, gli obiettivi e anche le relazioni

Più luce, più voglia di fare, ma anche sonno irregolare e cali improvvisi di energia: ecco come gestire gli effetti del cambio di stagione sull'organismo Con l’arrivo della primavera, le giornate si allungano e la luce torna a illuminare la quotidianità.

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