Piscine comunali il gruppo Vignali | Il Comune ammette il problema ma Parma resta indietro
Il gruppo Vignali critica il Comune di Parma, affermando che, sebbene riconosca il problema, la città rimane indietro nella gestione degli impianti natatori pubblici. I consiglieri comunali Marco Osio e Andrea Aiello commentano la risposta dell'Amministrazione a un'interrogazione sulla situazione delle piscine cittadine, evidenziando la persistente carenza di strutture per la balneazione pubblica.
Parma continua a soffrire una carenza di impianti natatori pubblici. A sostenerlo sono i consiglieri comunali del gruppo Vignali, Marco Osio e Andrea Aiello, che commentano la risposta dell'Amministrazione comunale a un'interrogazione dedicata alla situazione delle piscine cittadine.Secondo i due. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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