Piscine comunali il gruppo Vignali | Il Comune ammette il problema ma Parma resta indietro

Parma continua a soffrire una carenza di impianti natatori pubblici. A sostenerlo sono i consiglieri comunali del gruppo Vignali, Marco Osio e Andrea Aiello, che commentano la risposta dell'Amministrazione comunale a un'interrogazione dedicata alla situazione delle piscine cittadine.Secondo i due. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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