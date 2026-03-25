A Parma, si segnalano miglioramenti nelle condizioni di due giocatori coinvolti in programmi di recupero. Almqvist ha ripreso a lavorare con il gruppo in modo parziale, mentre Bernabé prosegue con un lavoro personalizzato senza partecipare all’allenamento collettivo. Questi aggiornamenti arrivano dopo l’allenamento del 25 marzo e riguardano le rispettive condizioni fisiche dei due atleti.

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© Calcionews24.com - Parma, aggiornamenti dall’infermeria: Almqvist rivede il gruppo, Bernabé resta sul lavoro personalizzato

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