La piscina Fiammetta, inaugurata il 14 maggio, utilizza il sistema Mr Techno System per il recupero del calore, che raggiunge il 90%. La struttura include una vasca interna e ha visto la prima nuotata simbolica con il governatore della Toscana e il sindaco di Certaldo. Ora è operativa a pieno regime.

La nuova piscina Fiammetta, inaugurata lo scorso 14 maggio con la prima nuotata simbolica compiuta nella vasca interna dal governatore della Toscana Eugenio Giani e dal sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli, è ormai entrata a pieno regime. E nelle prossime settimane, sarà disponibile per gli utenti anche la vasca esterna: bisognerà attendere la fine dei lavori di demolizione del vecchio impianto. Lo ha fatto presente l’amministrazione comunale, facendo il punto sull’operazione da oltre sette milioni di euro conclusa il mese scorso con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In occasione della Festa della Repubblica, la nuova piscina gestita da Certaldo Servizi Srl sarà eccezionalmente aperta oggi dalle 8:30 alle 12, per poi tornare ad osservare l’orario standard. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piscina Fiammetta “green“. Recupero calore fino al 90% con Mr Techno System

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