Un grande cantiere per la piscina Fiammetta si avvicina alla conclusione, con i lavori ormai quasi completati. Nei prossimi giorni verrà annunciata la data ufficiale dell’inaugurazione, che segnerà la fine di un percorso iniziato diversi mesi fa. La struttura, che ha richiesto un intervento impegnativo, sta per essere resa disponibile al pubblico. L’attenzione si concentra sui dettagli finali prima dell’apertura ufficiale.

"Siamo ormai in dirittura d’arrivo, nei prossimo giorni contiamo di ufficializzare la data d’inaugurazione. I collaudi stanno andando bene, manca il passaggio con Asl che sarà effettuato la prossima settimana. Puntiamo ad espletare gli ultimi passaggi burocratici e ad inaugurare la nuova piscina intorno alla metà del prossimo mese". Il vice sindaco Simone Scardigli fa così il punto sullo stato d’avanzamento del maxi-cantiere della nuova piscina Fiammetta, con i lavori ormai giunti al termine. La ’vecchia’ piscina è stata ’pensionata’ alla fine del mese scorso, alla luce dei recenti aggiornamenti comunicati dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Finanza Locale – Rigenerazione Urbana, che fissano al 30 giugno prossimo il termine per la conclusione degli interventi finanziati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi cantiere piscina Fiammetta: "Pochi giorni all’inaugurazione"

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