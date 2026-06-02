Stamattina a Pisa, un giovane di 22 anni si è arrampicato sul tetto del museo dell'Opera del Duomo, situato vicino alla Torre. Dopo aver raggiunto la sommità, ha minacciato di buttarsi nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno tentato di negoziare con il ragazzo senza riuscire a farlo desistere. La polizia ha predisposto misure di sicurezza e ha circondato l'area.

PISA – Momenti di paura stamattina, 2 giugno 2026, a Pisa dove uno studente universitario di 22 anni è salito sul tetto del museo dell’Opera del Duomo, vicino alla Torre, minacciando di gettarsi nel vuoto. L’allarme è scattato poco dopo le 10. Il ragazzo, che sarebbe affetto da disagio psichico, è stato tratto in salvo da polizia e vigili del fuoco che sono saliti sul tetto e sono riusciti a convincerlo a desistere prima di afferrarlo e metterlo in sicurezza. Provvidenziale anche l’intervento della polizia. Da quanto è emerso, il giovane ha eluso la vigilanza dell’Opera della primaziale pisana e si è arrampicato sul tetto della struttura, iniziando a vagare sulla copertura spostandosi di continuo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Pisa: sale sul tetto di un museo vicino alla Torre e minaccia di gettarsi

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