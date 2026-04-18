Donna sale sul tetto e minaccia di lanciarsi | salvata in extremis dai carabinieri

Una donna residente in un edificio di via Aldo Moro a Orta di Atella ha salito il tetto, che si trova a circa 12 metri di altezza, dopo un diverbio familiare. La donna ha minacciato di lanciarsi nel vuoto, creando un momento di grande preoccupazione tra i residenti. I carabinieri intervenuti sul posto sono riusciti a raggiungerla e a farla scendere in sicurezza. La situazione si è conclusa senza conseguenze per la donna.

Sale sul tetto e minaccia di lanciarsi nel vuoto. Sono gli attimi di tensione vissuti ad Orta di Atella, in via Aldo Moro, dove una donna residente nell’abitazione interessata, dopo diverbio in ambito familiare, è salita sul tetto dello stabile, a un’altezza di circa 12 metri, manifestando.🔗 Leggi su Casertanews.it

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