Le scuole di Pisa si sono radunate in piazza per ricordare la strage di Capaci. Gli studenti hanno partecipato a una cerimonia pubblica, con interventi e momenti di riflessione, per onorare le vittime di quella giornata. La manifestazione si è svolta con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo e sensibilizzare i giovani sulla legalità. La commemorazione ha coinvolto diverse scuole della città, che hanno portato avanti questa tradizione annuale.

Pisa, 1 giugno 2026 – Il Comune di Pisa ha commemorato il trentaquattresimo anniversario della strage di Capaci con una serie di iniziative dedicate alla Giornata nazionale della legalità, ricorrenza istituita in memoria dei magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, uccisi il 23 maggio 1992. Nella mattinata di mercoledì 27 maggio si è svolto un incontro in piazza Martiri della Libertà, davanti all’Edicola della Legalità, inaugurata dal Comune di Pisa nel 2023 come spazio dedicato alla promozione della cultura della legalità e dell’educazione civica. All’iniziativa hanno partecipato 3 classi seconde dell’Istituto superiore di secondo grado “Da Vinci-Fascetti”, insieme alle autorità civili e militari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa per la legalità: le scuole in piazza per la commemorazione della strage di Capaci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pisa- Secondo appuntamento per la giornata della legalità.

Notizie e thread social correlati

Pisa celebra la Giornata della Legalità in ricordo della strage di CapaciA Pisa si avvicina la Giornata nazionale della legalità, che si terrà in occasione del 34° anniversario della strage di Capaci.

A Fornacette la commemorazione del 34° anniversario della strage di CapaciA Fornacette si è svolta una cerimonia in ricordo del 34° anniversario della strage di Capaci.

Temi più discussi: Pisa celebra la Giornata della Legalità in ricordo della strage di Capaci; Pisa ricorda la strage di Capaci: studenti e istituzioni insieme per la Giornata della Legalità; All'Ipsar Giacomo Matteotti la legalità si impara in classe con la Polizia; Strage dei Georgofili, Giani: Contro criminalità coltivare memoria e cultura legalità.

Pisa per la legalità: le scuole in piazza per la commemorazione della strage di CapaciPisa, 1 giugno 2026 – Il Comune di Pisa ha commemorato il trentaquattresimo anniversario della strage di Capaci con una serie di iniziative dedicate alla Giornata nazionale della legalità, ricorrenza ... lanazione.it

Pisa per la legalità: in piazza Martiri della Libertà la commemorazione con le scuole della strage di Capaci comune.pisa.it/Novita/Comunic… x.com

Mazzocchi, un cuore d'oro per i ragazzi di Napoli: l'ala al torneo 'Campioni della Legalità' reddit

Annamaria Venezia alla guida dell’Ispettorato del Lavoro Livorno-Pisa: Legalità e tutela dei diritti al centroAnnamaria Venezia alla guida dell’Ispettorato del Lavoro Livorno-Pisa Legalità e tutela dei diritti al centro ... livornopress.it