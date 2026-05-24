A Fornacette la commemorazione del 34° anniversario della strage di Capaci

Da pisatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Fornacette si è svolta una cerimonia in ricordo del 34° anniversario della strage di Capaci. L'evento è stato organizzato dall'Associazione nazionale polizia di Stato, sezione di Pontedera, e ha reso omaggio alle vittime delle stragi del 1992, tra cui i giudici Falcone e Borsellino e i loro collaboratori. La commemorazione ha coinvolto alcune persone presenti, che hanno partecipato alla cerimonia senza ulteriori dettagli sulle modalità.

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Nel giorno del 34° anniversario della strage di Capaci, l'Associazione nazionale polizia di Stato - sezione di Pontedera ha organizzato la cerimonia di commemorazione delle vittime delle stragi, che nel 1992 tolsero la vita ai giudici Falcone e Borsellino, agli uomini e alle donne delle loro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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