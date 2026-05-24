A Fornacette la commemorazione del 34° anniversario della strage di Capaci

Notizia in breve

A Fornacette si è svolta una cerimonia in ricordo del 34° anniversario della strage di Capaci. L'evento è stato organizzato dall'Associazione nazionale polizia di Stato, sezione di Pontedera, e ha reso omaggio alle vittime delle stragi del 1992, tra cui i giudici Falcone e Borsellino e i loro collaboratori. La commemorazione ha coinvolto alcune persone presenti, che hanno partecipato alla cerimonia senza ulteriori dettagli sulle modalità.