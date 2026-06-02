Piovani Cammariere Ron Papaleo Avitabile e Servillo | svelati i primi nomi protagonisti dell' estate vastese

Notizia in breve

Sono stati annunciati i primi artisti che parteciperanno alla rassegna musicale estiva in una località della regione. La manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, presenterà artisti noti nel panorama italiano, tra cui compositori, cantautori e interpreti. L’evento si svolgerà in un cortile storico e sarà dedicato a offrire un programma di alta qualità artistica. La rassegna si rivolge sia ai turisti che ai residenti, con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale locale e nazionale.