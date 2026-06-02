Piovani Cammariere Ron Papaleo Avitabile e Servillo | svelati i primi nomi protagonisti dell' estate vastese
Sono stati annunciati i primi artisti che parteciperanno alla rassegna musicale estiva in una località della regione. La manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, presenterà artisti noti nel panorama italiano, tra cui compositori, cantautori e interpreti. L’evento si svolgerà in un cortile storico e sarà dedicato a offrire un programma di alta qualità artistica. La rassegna si rivolge sia ai turisti che ai residenti, con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale locale e nazionale.
Svelati i primi grandi nomi protago0nisti dell’estate vastese 2026. “La rassegna ‘Musiche in Cortile’, giunta alla ventunesima edizione, ospiterà grandi nomi del panorama della cultura italiana che offriranno a tanti turisti e concittadini un programma di assoluto valore artistico”, dicono il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Mind Enterprises e Joan Thiele protagonisti dell'IILOVE Festival 2026 che anima l'estate vasteseL’IILOVE Festival 2026 si svolgerà a Vasto durante l’estate, con Mind Enterprises e Joan Thiele come protagonisti.
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