Forti piogge hanno allagato la tangenziale di Novara, rendendo alcune tratte chiuse al traffico. La strada interessata comprende vari tratti lungo l’asse principale, con divieti temporanei in vigore. I radar meteorologici monitorano le condizioni atmosferiche per prevedere eventi di pioggia intensa e allerta le autorità. Nessuna informazione è stata fornita su danni alle abitazioni private, né su interventi di emergenza specifici.

? Punti chiave Quali strade specifiche della tangenziale sono attualmente interdette al traffico?. Come possono i radar meteorologici prevenire danni alle abitazioni private?. Quali sono i millimetri di pioggia previsti per le prossime ore?. Come influirà l'allerta gialla sulla viabilità nelle città del Piemonte?.? In Breve Cameri registra oltre 50 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore.. Novara e Cerano misurano rispettivamente 42 e 31 millimetri di precipitazioni.. Allerta gialla attiva su gran parte del territorio piemontese.. Personale Anas impegnato per il ripristino della viabilità compromessa.. Allagamenti e restrizioni sulla tangenziale di Novara dopo le piogge intense nel Novarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pioggia intensa nel Novarese: tangenziale di Novara allagata

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