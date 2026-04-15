Abruzzo sotto la pioggia | Mosciano allagata dal violento maltempo

Un sistema di bassa pressione sta portando pioggia intensa e temporali sulla regione dell’Abruzzo, in particolare nel territorio del Teramano. La pioggia ha causato allagamenti e criticità nel comune di Mosciano. Le precipitazioni sono state particolarmente forti e persistenti, con il maltempo che continua a interessare la zona. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Un sistema di bassa pressione che staziona sulle aree mediterranee sta scaricando piogge intense e temporali sul versante adriatico dell’Abruzzo, con criticità concentrate nel territorio del Teramano. Le precipitazioni hanno già causato accumuli d’acqua significativi a Mosciano, dove le immagini documentano allagamenti locali derivanti dall’instabilità atmosferica in corso. Dinamiche del vortice depressivo e impatto sul versante adriatico. La configurazione meteorologica attuale vede un centro di bassa pressione che, pur spostandosi gradualmente, mantiene un controllo persistente sul Centro-Sud Italia. Questo movimento genera impulsi instabili che colpiscono duramente la fascia costiera e le zone interne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo sotto la pioggia: Mosciano allagata dal violento maltempo Notizie correlate Emergenza maltempo, allerta rossa in Abruzzo e Centro-Sud sotto la pioggiaScuole chiuse nel Teramano e a Chieti, fiumi in piena e piano di emergenza in Molise. Leggi anche: Maltempo, crolla ponte tra Abruzzo e Molise. L’Italia sotto neve e pioggia Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Inizio settimana all'insegna del maltempo, diramata l'allerta meteo in alcuni settori dell'Abruzzo; D'Alfonso ( Pd) sull'emergenza frane in Abruzzo: Serve un provvedimento normativo dedicato; Vigili del fuoco, volontari e protezione civile in prima linea per l'emergenza: il ringraziamento del sindaco di Casalbordino [FOTO]; Abruzzo sotto la pioggia | droni e sgomberi per le frane nel pescarese. Maltempo in Abruzzo, la Croce Rossa attiva la rete di soccorso: monitoraggio costante dei fiumi e appello alla prudenzaAbruzzo - Le forti piogge e gli eventi meteorologici intensi che stanno colpendo l'Abruzzo in queste ore hanno generato diverse situazioni di criticità in varie aree della regione. In questo ... terremarsicane.it Pescara sotto la pioggia: il fiume rompe gli argini e allaga la golenaLegami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.. Vladimir Vladimirovi? Majakovskij ... abruzzoindependent.it Gamberale in Abruzzo a Pasqua sotto una nevicata incredibile e sommersa da due metri di neve fresca.. #montagna #appennini #neve #gamberale #abruzzo #primavera - facebook.com facebook