Abruzzo sotto la pioggia | Mosciano allagata dal violento maltempo

Da ameve.eu 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sistema di bassa pressione sta portando pioggia intensa e temporali sulla regione dell’Abruzzo, in particolare nel territorio del Teramano. La pioggia ha causato allagamenti e criticità nel comune di Mosciano. Le precipitazioni sono state particolarmente forti e persistenti, con il maltempo che continua a interessare la zona. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Un sistema di bassa pressione che staziona sulle aree mediterranee sta scaricando piogge intense e temporali sul versante adriatico dell’Abruzzo, con criticità concentrate nel territorio del Teramano. Le precipitazioni hanno già causato accumuli d’acqua significativi a Mosciano, dove le immagini documentano allagamenti locali derivanti dall’instabilità atmosferica in corso. Dinamiche del vortice depressivo e impatto sul versante adriatico. La configurazione meteorologica attuale vede un centro di bassa pressione che, pur spostandosi gradualmente, mantiene un controllo persistente sul Centro-Sud Italia. Questo movimento genera impulsi instabili che colpiscono duramente la fascia costiera e le zone interne.🔗 Leggi su Ameve.eu

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