Allerta meteo sull' Abruzzo per il ponte | temporali e temperature in calo anche a Chieti
Un’allerta gialla per temporali riguarda l’Abruzzo martedì 2 giugno. Il Centro funzionale d'Abruzzo segnala condizioni di maltempo, con temporali previsti e temperature in diminuzione anche a Chieti. La protezione civile invita a prestare attenzione alle possibili criticità durante il ponte. Nessun dettaglio su danni o evacuazioni.
Allerta gialla per temporali sull'Abruzzo, nella giornata di martedì 2 giugno. Lo comunica il Centro funzionale d'Abruzzo. Secondo le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.it, nella giornata di martedì 2 giugno, l'alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l'ingresso di correnti più. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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