Allerta meteo sull' Abruzzo per il ponte | temporali e temperature in calo anche a Chieti

Allerta gialla per temporali sull'Abruzzo, nella giornata di martedì 2 giugno. Lo comunica il Centro funzionale d'Abruzzo. Secondo le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.it, nella giornata di martedì 2 giugno, l'alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l'ingresso di correnti più. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allerta meteo codice rosso a Termoli e in Molise: secondo giorno...

Notizie e thread social correlati

Torna il maltempo sull'Abruzzo: allerta gialla per temporali e le temperature si abbassanoIl maltempo torna sull'Abruzzo con un’allerta gialla per temporali emessa dal Centro funzionale locale.

Allerta meteo Roma e Lazio 13 maggio: pioggia, temporali e temperature in caloPer mercoledì 13 maggio, le previsioni indicano piogge e temporali in tutta la regione di Roma e Lazio, con un calo delle temperature rispetto ai...

Temi più discussi: Maltempo in arrivo, scatta l’allerta gialla anche in Abruzzo: previsti temporali e grandinate; Bollettino di Criticità del 30 maggio 2026 ore 14:39; Previsioni meteo Abruzzo del 28 maggio; Maltempo in arrivo domani e allerta gialla in sette regioni: c'è anche l'Abruzzo.

#Allerta Gialla della Protezione Civile, nella giornata di domani, per rischio #temporali in Emilia, Marche, Umbria meridionale, Lazio, #Abruzzo interno, Molise interno e Basilicata occidentale. #meteo. x.com

Maltempo, allerta meteo gialla domani 2 giugno per pioggia e temporali: le regioni colpiteLa Protezione Civile ha diramato per domani, martedì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, un’allerta meteo gialla su molte regioni del Nord ... fanpage.it

Nuova Allerta Meteo: ecco le aree a rischio oggi e il 2 GiugnoAllerta meteo 2 giugno, forti temporali e grandine al nord: le regioni a rischio È stata diffusa dalla Protezione Civile un'allerta meteo per molte ... meteogiornale.it

In Campania allerta meteo gialla per temporali dalle 13 reddit