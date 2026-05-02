Pioggia temporali e temperature in picchiata a Milano sta per cambiare tutto | le previsioni

A Milano si prospetta un cambiamento nel clima con l'arrivo di temporali e una diminuzione delle temperature. Le previsioni indicano una settimana caratterizzata da condizioni di tempo incerto e piogge intense. L'anticipo di estate che si era verificato nelle settimane precedenti si interrompe, lasciando spazio a giornate con pioggia e maltempo. Le condizioni meteo sono in evoluzione e monitorate quotidianamente dalle autorità competenti.

L'anticipo d'estate a cui siamo stati abituati finora sta per lasciare il posto a una settimana di tempo incerto e precipitazioni anche forti. A Milano sta per cambiare tutto, comprese le temperature che, finora, avevano raggiunto massime elevate e che ora puntano verso il basso. Fuori l'ombrello.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Dopo il vento secco da est, torna la pioggia da ovest. E in alcune zone sarà una notizia molto attesa. La prossima settimana sarà instabile già da lunedì, con piogge e temporali su molte zone del Centro-Nord e, a tratti, anche su alcune aree del Sud Italia. Son x.com