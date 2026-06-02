Pioggia e nuvole nella Festa della Repubblica ma domani torna il sole

Notizia in breve

In provincia di Lecco, molte località hanno visto pioggia e temporali questa mattina, con cieli coperti e precipitazioni intense. La giornata dedicata alla Festa della Repubblica si è aperta con condizioni meteorologiche avverse, rendendo difficile godere delle celebrazioni all'aperto. Le previsioni indicano che nelle prossime ore il sole dovrebbe tornare a fare capolino, portando condizioni più miti e temperature in rialzo.