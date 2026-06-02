Pioggia e nuvole nella Festa della Repubblica ma domani torna il sole
In provincia di Lecco, molte località hanno visto pioggia e temporali questa mattina, con cieli coperti e precipitazioni intense. La giornata dedicata alla Festa della Repubblica si è aperta con condizioni meteorologiche avverse, rendendo difficile godere delle celebrazioni all'aperto. Le previsioni indicano che nelle prossime ore il sole dovrebbe tornare a fare capolino, portando condizioni più miti e temperature in rialzo.
Risveglio tra pioggia e temporali in questo martedì 2 Giugno. Previsioni dunque rispettate per la giornata dedicata alla Festa della Repubblica con precipitazioni e tempo poco clemente in diverse località della provincia lecchese. Ma domani tornerà il sole.Le previsioni nel LeccheseCome. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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Nuvole, piogge e temperature in calo. Ma per il ponte del 1° maggio torna il soleLe previsioni meteo indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con nuvole, piogge e un calo delle temperature.
Il tempo fa le bizze: sole, nuvole e pioggia si alternanoLe condizioni meteorologiche di questa prima settimana di maggio sono caratterizzate da frequenti cambiamenti.
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INFO METEO DI OGGI E DELLA SETTIMANA La settimana si apre con una giornata perturbata sulle colline brisighellesi. Questa mattina il cielo si presenta nuvoloso con temperature miti, intorno ai 17°C. Nel pomeriggio è attesa pioggia debole o moderata co facebook
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