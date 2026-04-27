Nuvole piogge e temperature in calo Ma per il ponte del 1° maggio torna il sole

Le previsioni meteo indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con nuvole, piogge e un calo delle temperature. Tuttavia, per il ponte del 1° maggio è previsto un ritorno del sole. L’anticiclone che ha dominato i giorni scorsi si indebolirà a causa dell’ingresso di masse d’aria più fresca e instabile provenienti dalle alte latitudini europee, influenzando il tempo su molte zone del continente.