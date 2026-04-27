Nuvole piogge e temperature in calo Ma per il ponte del 1° maggio torna il sole
Le previsioni meteo indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con nuvole, piogge e un calo delle temperature. Tuttavia, per il ponte del 1° maggio è previsto un ritorno del sole. L’anticiclone che ha dominato i giorni scorsi si indebolirà a causa dell’ingresso di masse d’aria più fresca e instabile provenienti dalle alte latitudini europee, influenzando il tempo su molte zone del continente.
Già dai primi giorni della settimana l’anticiclone subirà un certo indebolimento in corrispondenza dell’Europa centrale, per l’ingresso di infiltrazioni di aria più fresca e instabile dalle alte latitudini europee. Le prima conseguenze, in Veneto, si noteranno a partire da martedì.Clicca qui per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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