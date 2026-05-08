Le condizioni meteorologiche di questa prima settimana di maggio sono caratterizzate da frequenti cambiamenti. Il cielo si presenta variabile con periodi di sole intervallati da nuvole e temporali, creando un clima instabile che si riproporrà anche nel corso del fine settimana. Le previsioni indicano un'alternanza tra pioggia e schiarite, senza stabilità duratura nel tempo.

Il tempo continua a essere "ballerino" in questa fase di inizio maggio: il sole si alternerà a nuvole e temporali e anche questo weekend non farà eccezione. Le temperature sono in risalita, ma pronte a un nuovo abbassamento a inizio della prossima settimana.Le previsioni per sabatoA Lecco sabato.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Meteo: le previsioni della settimana, da nebbia e nuvole a sole e qualche pioggiaLa prossima settimana a Genova sarà caratterizzata da una variabilità tipica del periodo invernale avanzato.

Previsioni meteo in Italia: ponte del 25 aprile tra sole, nuvole e qualche pioggiaABBONATI A DAYITALIANEWS Sabato 25 aprile 2026: clima variabile tra primavera e instabilità La giornata di sabato 25 aprile si presenterà con un...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Il tempo fa le bizze: sole, nuvole e pioggia si alternano; Meteo Monza Brianza: nuvole e temporali per il ritorno delle perturbazioni atlantiche; Lidi, il prezzo non si tocca, ma il meteo è fondamentale; Antonelli e il ‘giallo’ di fine FP1: sessione chiusa in anticipo per problemi alla power unit.

Il tempo fa le bizze: sole, nuvole e pioggia si alternanoIl weekend partirà con cielo sereno, ma domenica sono previste precipitazioni e un nuovo brusco calo delle temperature ... leccotoday.it

Si intitola ’Trame di Incontro – Conversazioni con gli autori del nostro tempo’: cinque incontri, cinque autori, cinque venerdì che... Leggi l'articolo #TrameDiIncontro facebook

Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) / Posts / X x.com