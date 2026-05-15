Offensiva russa su Kiev e Odessa | 22 morti tra droni e missili
Nella giornata di ieri, le forze russe hanno lanciato un'offensiva contro le città di Kiev e Odessa, utilizzando droni e missili. Sono stati registrati almeno 22 morti tra i civili e i militari coinvolti nell’attacco. I raid hanno provocato danni a infrastrutture civili e militari, con le autorità locali che hanno riferito di diversi feriti e di evacuazioni in corso. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione dell'invio della brigata Black Jack, senza fornire dettagli specifici sui motivi di questa decisione.
? Domande chiave Come possono i droni saturare le difese contro i missili ipersonici?. Perché gli Stati Uniti hanno sospeso l'invio della brigata Black Jack?. Chi gestirà lo scambio di mille prigionieri tra le due parti?. Come reagirà l'ONU dopo l'attacco ai soccorritori a Kherson?.? In Breve Mosca impiega 1.560 droni e 56 missili inclusi sistemi ipersonici Kinzhal.. Von der Leyen annuncia sostegno europeo da 6 miliardi di euro per droni.. Peskov e Rubio indicano negli Stati Uniti l'unico mediatore possibile.. Previsto scambio di prigionieri con mille detenuti per ogni fazione.. Almeno 22 persone perdono la vita e oltre 100 risultano ferite dopo l’attacco russo che ha colpito Kiev, Odessa e Kharkiv nelle ultime trenta ore di un’offensiva senza precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Odessa e Kiev sotto le bombe russe, almeno 17 morti - Notizie dall'Ucraina podcast, Adnkronos
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