Offensiva russa su Kiev e Odessa | 22 morti tra droni e missili

Nella giornata di ieri, le forze russe hanno lanciato un'offensiva contro le città di Kiev e Odessa, utilizzando droni e missili. Sono stati registrati almeno 22 morti tra i civili e i militari coinvolti nell’attacco. I raid hanno provocato danni a infrastrutture civili e militari, con le autorità locali che hanno riferito di diversi feriti e di evacuazioni in corso. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione dell'invio della brigata Black Jack, senza fornire dettagli specifici sui motivi di questa decisione.

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