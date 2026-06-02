Pioggia di bombe su Kiev e l' Ucraina almeno 13 morti e decine di feriti

Da feedpress.me 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, si sono verificati attacchi con bombe su Kiev e altre zone dell'Ucraina. Il ministero degli Interni ha confermato almeno 13 vittime e decine di feriti a causa degli attacchi. Non sono stati forniti dettagli sulle aree colpite o sui danni materiali. La situazione rimane in evoluzione, e le autorità stanno valutando eventuali ulteriori sviluppi.

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Cresce velocemente il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di tre piani, sono stati recuperato i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni dalle macerie portando a 11 il numero dei morti. Lo riporta Ukrainsla Pravda citando le autorità locali. Altre 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Anche Kharkiv è stata colpita, da 15 droni d'attacco e 2 missili: almeno dieci i feriti in città, compresa una ragazzina di 11 anni. Un attacco di droni ucraini ha invece ucciso una persona nella regione russa di Kursk. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Ucraina, bombardamento russo su Kiev: morti e feriti

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