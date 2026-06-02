Un giovane di 22 anni è morto a Roccafranca, nel Bresciano, dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento. La vittima era salita sul veicolo per gioco quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. La vittima aveva 22 anni.

Si era aggrappato per gioco al cofano dell’auto guidata dall’amico, quando è caduto sull’asfalto sbattendo violentemente la testa. È morto così a 22 anni Pio Domenico Fazzolari, a pochi metri dalla casa dove viveva a Roccafranca, nel Bresciano. Uno scherzo che in pochi attimi si è trasformato in una tragedia, per la quale è adesso indagato l’amico al volante. L’incidente a Roccafranca L’episodio è avvenuto nella tarda serata di lunedì 1 giugno, dopo che il 22enne era stato appena accompagnato a casa nel comune vicino Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, prima di rientrare si sarebbe attaccato per scherzo al cofano dell’auto dell’amico. Forse per un’accelerazione improvvisa, avrebbe perso la presa cadendo rovinosamente sulla strada. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pio Domenico Fazzolari morto a 22 anni cadendo dal cofano dell'auto in movimento, su cui era salito per gioco

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Si aggrappa al cofano dellauto dellamico, cade e muore a 23 anni

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