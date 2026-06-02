Un ragazzo di 17 anni è morto dopo aver fatto un tuffo in un torrente a Pinerolo. La corrente lo ha travolto in pochi secondi, rendendo impossibile il suo salvataggio immediato. Gli amici presenti sul luogo hanno tentato di soccorrerlo, ma le manovre di salvataggio sono risultate inefficaci a causa della forza della corrente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il giovane è stato dichiarato morto poco dopo.

? Punti chiave Come ha fatto la corrente a travolgere il ragazzo in pochi istanti?. Quali manovre hanno reso impossibile il soccorso immediato da parte degli amici?. Dove è stato esattamente ritrovato il corpo dopo le ricerche?. Perché il tentativo di recuperare una scarpa è diventato fatale?.? In Breve Corpo ritrovato lunedì 1 giugno a 600 metri a valle di Ponte San Martino.. Operazioni di ricerca coinvolte otto compagni, droni, elicottero e sommozzatori del nucleo Saf.. Il tratto di torrente presenta un regime idraulico particolarmente tumultuoso e pericoloso.. Indagini in corso per valutare la forza della corrente nel punto della caduta.. Tragedia a Pinerolo: un ragazzo di 17 anni perde la vita nel torrente dopo un tuffo fatale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pinerolo, tragedia al torrente: 17enne muore dopo un tuffo fatale

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Morto nel torrente Chisone a 17 anni Pasquale Sarli, annegato davanti agli amici

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