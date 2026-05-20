A Cadimare, sulla spiaggia della Spezia, un ragazzo di 23 anni è deceduto dopo aver effettuato un tuffo in mare. I testimoni hanno notato il giovane galleggiare immobile vicino alla riva e, insospettiti, hanno cercato di osservare eventuali segni di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, che sembra essere stato causato da un malore improvviso durante il bagno.

La Spezia, 20 maggio 2026 – Lo hanno visto galleggiare, immobile, a poca distanza dalla battigia e si sono insospettiti cercando di cogliere un minimo movimento in quella sagoma trascinata dalle onde accarezzate dalla leggera brezza. I bagnanti presenti nel primo pomeriggio sulla spiaggetta di Cadimare quando hanno compreso che la situazione potesse essere grave hanno lanciato l’allarme ma purtroppo per il giovane di 23 anni di nazionalità albanese non c’è stato nulla da fare. Probabilmente una congestione oppure un malore improvviso che lo ha colto mentre stava nuotando sono stati fatali e nonostante il prodigarsi del personale sanitario del 118 e dei volontari della Croce Rossa Italiana della sezione spezzina il giovane non si è mai ripreso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Spezia, muore a 23 anni dopo tuffo in acqua. Malore fatale, tragedia sulla spiaggia di Cadimare

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