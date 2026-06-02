Pina Marsico eletta Presidente della Divisione 26 dell' American Psychological Association

Notizia in breve

La professoressa Pina Marsico, docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso l’Università di Salerno, è stata eletta Presidente della Division 26 dell’American Psychological Association, dedicata alla storia della psicologia. La nomina è stata ufficializzata recentemente e riguarda la sezione internazionale dell’associazione. La sua elezione rappresenta un riconoscimento nel settore della psicologia storica.