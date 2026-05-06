Dell' Aprovitola eletta presidente dell' Asi Fico nomina Buompane nel direttivo

La sindaca di Carinaro, che ricopre anche il ruolo di presidente del Partito Democratico locale, è stata eletta presidente dell’Associazione di Servizi e Imprenditoria di Caserta. Contestualmente, il presidente della Camera ha nominato un membro nel direttivo dell’Asi. La decisione si inserisce in un quadro già annunciato e non presenta sorprese rispetto alle scelte precedenti.

Tutto come previsto. La sindaca di Carinaro e presidente del Pd Annamaria Dell’Aprovitola è stata eletta presidente dell’Asi di Caserta.Il nuovo direttivo dell’AsiL’elezione è arrivata a margine del consiglio a cui non hanno partecipato i delegati del centrodestra. Come già anticipato con.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Asi, Dell'Aprovitola in lizza per la presidenza. Due conferme e una new entry nel direttivoCon la platea ormai definita, dopo l’esclusione della siciliana Coplus e della Fondazione AsiCe dal novero dei consorziati, prosegue a tappe forzate... Fulvia Caffo eletta presidente dell'Istituto Italiano dei Castelli per la SiciliaLa Sezione Sicilia dell’Istituto Italiano dei Castelli ha rinnovato i suoi vertici e ha presentato l’anno culturale 2026, una serie d’importanti... Una raccolta di contenuti Dell'Aprovitola eletta presidente dell'Asi, Fico nomina Buompane nel direttivoNell'esecutivo, come previsto, anche Tamburrino, L'Arco e Di Virgilio. In casa Pd si apre la partita per la presidenza provinciale: Reitano il nome caldo ... casertanews.it UFFICIALE: Annamaria Dell’Aprovitola nuova presidente dell’Asi. Ecco I NOMI del nuovo comitato direttivoCASERTA – Tutto come previsto, da qualche minuto il Consorzio Asi di Caserta ha una nuova governance, alla Presidenza è stata eletta all’unanimità la sindaca di Carinaro, Annamaria dell’Aprovitola, la ... casertace.net