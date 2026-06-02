Pietro Calabrese, giovane cantautore toscano nato nel 2009, ha pubblicato il suo terzo singolo intitolato “Grandine”. Il brano è stato rilasciato da Formica Dischi dopo i precedenti singoli “Prima” e “Luna”.

Dopo i singoli Torna Prima e Luna, Pietro Calabrese, giovane cantautore toscano classe 2009, pubblica Grandine, il suo terzo brano ufficiale, in uscita per Formica Dischi. Capace di parlare con autenticità alla sua generazione, con Grandine racconta le crepe emotive di una relazione che continua a trascinarsi tra incomprensioni, silenzi e tentativi falliti di comunicare. Il brano alterna fragilità e tensione, mettendo al centro una generazione che spesso fatica a dirsi davvero ciò che prova. "Parlando più forte, alzando la voce si riesca a capirsi" è uno dei passaggi chiave del pezzo, una fotografia lucida di quei rapporti che si consumano lentamente senza riuscire a trovare equilibrio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pietro Calabrese ’Grandine’ di emozioni

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