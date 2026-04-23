Il ricordo di Pietro Calabrese | grande evento il 28 05 in Lazio

Il 28 maggio si terrà in Lazio un evento dedicato a Pietro Calabrese, figura molto conosciuta nel suo ambito. La manifestazione ha già suscitato interesse tra coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. La giornata sarà occasione per ricordare la sua vita e il suo contributo. La data e il luogo sono stati confermati nelle ultime settimane, con dettagli che sono stati diffusi attraverso vari canali.

Sarà davvero un grande evento, nel ricordo del mitico Pietro Calabrese. Lo avevamo anticipato le scorse settimane qui, nel nostro blog. La XV edizione, tutta da vivere e da gustare, del Premio Nazionale Pietro Calabrese è pronta a splendere a Soriano nel Cimino (in provincia di Viterbo, in Lazio) con una intensa ed emozionante giornata riservata a disciplina sportiva, cultura e informazione. L’appuntamento, davvero molto atteso e sentito in Lazio, è stato programmato dagli organizzatori per giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17:30, nella splendida cornice di Piazza Vittorio Emanuele II. Eh già, stiamo parlando di una location emblema puro di un evento che negli anni è diventato assai apprezzato a livello regionale e nazionale.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Il ricordo di Pietro Calabrese: grande evento il 28/05 in Lazio Notizie correlate Leggi anche: In ricordo di Pietro Anastasi, Pietro Maroso e Ottavio Biasibetti. Il Varese dedica tre campi alle glorie biancorosse Leggi anche: Da Anna Fendi a Ditonellapiaga, le donne che rendono grande il Lazio: l’evento al WeGil Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Per i 110 anni di Giacomo Mancini, socialista calabrese da ricordare. A futura memoria di coloro che verranno; Un vicolo sul mare di Gallico nel ricordo di Antonino Caridi; In ricordo del grande musicista sidernese Piero Cusato genio del suono tra natura e cultura; Natile di Careri (Rc): il Maestro Pasticciere Pietro Galea ha vinto a Trani (BT) il primo premio delPuglia Cake Festival nella categoria Pastry. Si è svolta oggi, nella chiesa dei Santi Pietro e Girolamo a Rastignano, la Messa Zonale che ha visto riunite in assemblea tutte le comunità della vallata di Pianoro. Hanno partecipato sacerdoti, diaconi e numerosi parrocchiani, insieme a tutte le classi del cate - facebook.com facebook