Premio Pietro Calabrese 2026 | cultura protagonista a Soriano nel Cimino

La quindicesima edizione del Premio Nazionale Pietro Calabrese si terrà a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, nel Lazio. La serata sarà dedicata a riconoscimenti e approfondimenti nei settori dello sport, della cultura e dell'informazione. L'evento si svolgerà nella città e coinvolgerà vari protagonisti di questi ambiti, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze locali e nazionali.

La XV edizione del Premio Nazionale Pietro Calabrese è pronta a illuminare Soriano nel Cimino (Viterbo, in Lazio) con una gran bella serata dedicata a sport, cultura e informazione. L’appuntamento è fissato per giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17:30, nella suggestiva cornice di Piazza Vittorio Emanuele II. Una location simbolo di un evento che negli anni è diventato seguitissimo e apprezzatissimo a livello regionale e nazionale. Un premio che non celebra esclusivamente il talento, bensì i valori sociali e culturali che hanno guidato Pietro Calabrese: rigore, passione, curiosità e un profondo rispetto per il pubblico. Indimenticato personaggio ricco de Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport e Panorama, figura densa di importanti valori umani e sociali. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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