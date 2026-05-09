Atalanta cambiamenti in dirigenza | Giuntoli può diventare il nuovo direttore sportivo

In casa Atalanta si parla di possibili novità nella dirigenza, con l’indicazione di un nuovo direttore sportivo. Raffaele Palladino ha dichiarato pubblicamente la volontà di proseguire il progetto nel club e di avviare un nuovo ciclo. Nel frattempo, si fanno avanti voci su un possibile ingresso di un nuovo dirigente, che potrebbe prendere il posto di chi attualmente occupa quella posizione.

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