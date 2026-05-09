Atalanta cambiamenti in dirigenza | Giuntoli può diventare il nuovo direttore sportivo
In casa Atalanta si parla di possibili novità nella dirigenza, con l’indicazione di un nuovo direttore sportivo. Raffaele Palladino ha dichiarato pubblicamente la volontà di proseguire il progetto nel club e di avviare un nuovo ciclo. Nel frattempo, si fanno avanti voci su un possibile ingresso di un nuovo dirigente, che potrebbe prendere il posto di chi attualmente occupa quella posizione.
Mentre Raffaele Palladino svela le sue carte e afferma per la prima volta pubblicamente che vorrebbe costruire un futuro a Bergamo e aprire il nuovo ciclo, ai piani alti dell’ Atalanta tira aria di cambiamenti. Secondo quanto riportato da Sky, infatti, Cristiano Giuntoli potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo nerazzurro. L’ex Juventus e Napoli, con cui ha vinto uno scudetto nel 2023 con Luciano Spalletti allenatore, prenderebbe il posto dietro la scrivania di Tony D’Amico, che sarebbe al passo d’addio a Bergamo dopo quattro anni. Era infatti arrivato nell’estate del 2022, come successore di Giovanni Sartori. Tony D'Amico Quello di Giuntoli potrebbe non essere l’unico nome nuovo estivo che entrerà nei ranghi societari dell’ Atalanta.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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