Promozione Il Pietrasanta è pronto Domenica col Casentino

Notizia in breve

Il Pietrasanta ha osservato le avversarie nel triangolare playoff di Promozione Toscana, in vista della partita di domenica contro il Casentino. La squadra ha approfittato del giorno di riposo per assistere alle sfide tra le altre contendenti, che determinano la qualificazione alla prossima Eccellenza. La partita tra Pietrasanta e Casentino è prevista per domenica, con in palio un posto nella categoria superiore.