Promozione Il Pietrasanta è pronto Domenica col Casentino
Il Pietrasanta ha osservato le avversarie nel triangolare playoff di Promozione Toscana, in vista della partita di domenica contro il Casentino. La squadra ha approfittato del giorno di riposo per assistere alle sfide tra le altre contendenti, che determinano la qualificazione alla prossima Eccellenza. La partita tra Pietrasanta e Casentino è prevista per domenica, con in palio un posto nella categoria superiore.
Ha approfittato della domenica di riposo facendo da spettatore interessato, il Pietrasanta, per andare a visionare le sue prossime avversarie nel triangolare playoff intergironi di Promozione Toscana (che mette in palio un posto nella prossima Eccellenza ). La prima partita del triangolare l’ha vinta il Barberino Tavarnelle 2-1 sul campo del Casentino Academy. E sugli spalti dello stadio “Elvi Zoccola“ di Soci, a Bibbiena, nell’aretino c’era anche l’allenatore biancoceleste Leonardo Tocchini. Il suo Pietrasanta domenica prossima al Comunale “XIX Settembre“ ospiterà il Casentino e poi la successiva domenica 7 giugno andrà al “Frosali“ di Barberino Val d’Elsa nel fiorentino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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