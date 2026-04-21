Durante la trasmissione televisiva, Shiva ha dichiarato che la pistola da lui usata non è mai stata trovata, mentre quella che si trovava nel cespuglio era di sua proprietà, anche se ha ammesso di non essere sicuro. Inoltre, ha affermato che Fedez lo ha danneggiato. Shiva, artista in vetta alla classifica Fimi con il suo ultimo album “Vangelo”, è uno dei protagonisti della puntata in onda questa sera su Rai 2.

Shiva, primo nella classifica Fimi con il suo ultimo album “Vangelo ” è uno dei protagonisti della puntata di “Belve”, in onda oggi in prima serata su Rai 2. “ Ho iniziato a 13 anni. – ha detto Shiva – L’infanzia è stata completamente dedicata alla musica per me. Non ho mai avuto neanche una ragazza prima.”. L’agguato subito e la sua reazione che l’ha portato in carcere. Una vicenda ancora da chiarire quella della sparatoria a seguito della quale Shiva venne arrestato e poi condannato per tentato omicidio. Dopo aver patteggiato, al rapper è stata concessa una riduzione della pena e la libertà con obbligo di firma. Fagnani ricorda l’episodio del 2023, quando Shiva fu aggredito da due ragazzi e lui impugnando una pistola aveva sparato ferendoli entrambi alle gambe.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La pistola che ho usato non è mai stata trovata. Quella che c’era nel cespuglio? Sì era mia, cioè… Non lo so. Fedez mi ha danneggiato”: lo rivela Shiva

Notizie correlate

Shiva a Belve, l’agguato e che fine ha fatto la pistola. Quella volta che pianse in carcere e il gelo con Fedez: «Mi ha danneggiato» – Il videoIl rapper Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, primo in classifica Fimi con il suo ultimo album, è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve.

Il poliziotto che ha ucciso lo spacciatore: “Mi ha puntato contro un’arma, ho avuto molta paura. L’ho riconosciuto: era Zack”Milano – “Da lontano, vicino all’ingresso, vedo due figure che inizialmente si avvicinano verso di noi, poi uno l’ho perso di vista, mentre l’altro.

Aggiornamenti e dibattiti

«La verità su pistola e carcere. Non mi hanno fatto vedere nascere mio figlio. Fedez? Mi ha danneggiato»: Shiva a BelveDal primo posto nella classifica FIMI con l’ultimo album alla vita in carcere. Shiva si racconta a Belve, ospite di Francesca Fagnani, senza filtri. Nel suo racconto c’è ... ilmessaggero.it

Shiva: «La pistola e il carcere, ecco la verità. Non mi hanno fatto veder nascere mio figlio». L'attacco frontale a FedezQuesta sera martedì 21 aprile torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione ... leggo.it