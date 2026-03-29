Pier Silvio Berlusconi si è sentito tradito da noi ma la verità è che non ci offrivano più niente De Martino? Non sappiamo come ha preso l’imitazione lo vorremmo co-conduttore di una puntata | così i Gialappi

Da ilfattoquotidiano.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Gialappi hanno dichiarato che Pier Silvio Berlusconi si è sentito tradito da loro, ma hanno affermato che non ricevono più offerte. Riguardo a Stefano De Martino e un’imitazione di Luigi Esposito al GialappaShow, hanno riferito che le reazioni sono discordanti e che ufficialmente non hanno informazioni sul suo stato d’animo. Inoltre, hanno espresso il desiderio di avere De Martino come co-conduttore in una puntata.

La reazione di Stefano De Martino all’imitazione di Luigi Esposito al GialappaShow? “Eh, ci sono versioni discordanti, ufficialmente non sappiamo niente”. A rivelarlo sono Giorgio Gherarducci e Marco Santin alla vigilia della nuova stagione del loro programma, che torna da lunedì 30 marzo su Tv8 in prima serata con un co-conduttore d’eccezione: Jovanotti. “E si è addirittura offerto lui. Obiettivamente siamo molto contenti. Eravamo fiduciosi ma non certi che saremmo andati avanti così a lungo con questo show”, ammettono i due Gialappi in una lunga intervista al Corriere della Sera. LA GIALAPPA’S BAND E IL FEELING INTERROTTO CON PIER SILVIO E MEDIASET. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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