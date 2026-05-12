diMartedì Pier Luigi Bersani e Massimo Ghini tra gli ospiti

Stasera, martedì 12 maggio, torna su La7 il talk show di approfondimento condotto da Giovanni Floris. Tra gli ospiti previsti ci sono Pier Luigi Bersani e Massimo Ghini. La trasmissione, in onda sulla prima serata, si occupa di analizzare temi di attualità e politica attraverso interviste e interventi di ospiti vari. La puntata rappresenta il primo appuntamento settimanale dopo una pausa.

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Giovanni Floris torna questa sera, martedì 12 maggio, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk show di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 12 maggio 2026. Come sempre, l’attualità sarà al centro della puntata, tra economia, esteri e riforme: a poco più di un anno dalle prossime elezioni, il Governo Meloni si è impantanato o ha ancora margini per portare a casa risultati concreti per gli italiani? A rendere ancora più complicato il quadro della politica nazionale si aggiungono le tensioni interne allo stesso Governo e al partito di maggioranza, Fratelli d’Italia, con il nuovo terremoto ai vertici del Ministero della Cultura.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - diMartedì, Pier Luigi Bersani e Massimo Ghini tra gli ospiti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Elly Schlein e Pier Luigi Bersani a diMartedìGiovanni Floris torna questa sera, martedì 7 aprile, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk di approfondimento della prima serata di La7. Da Noi... a Ruota Libera, Tosca, Massimo Ghini e Giancarlo Magalli tra gli ospiti del 26 aprileIl pomeriggio di Rai 1 torna a colorarsi con le storie di Francesca Fialdini che, domenica 26 aprile, riapre il suo salotto di Da noi.