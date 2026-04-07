Stasera, 7 aprile, torna su La7 Giovanni Floris con un nuovo episodio di diMartedì, il programma di approfondimento in prima serata. Tra gli ospiti ci saranno Elly Schlein e Pier Luigi Bersani, pronti a partecipare alle discussioni previste. La trasmissione si concentra su temi di attualità e politica, offrendo un momento di confronto tra diverse opinioni. La puntata sarà trasmessa in diretta alle ore 21:15.

Giovanni Floris torna questa sera, martedì 7 aprile, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk di approfondimento della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 7 aprile 2026. Al centro della puntata, le conseguenze economiche della guerra in Iran, che si stanno per abbattere sull’Italia, tra rincari, aumenti in arrivo per i beni di largo consumo e tagli ai voli aerei. Focus sulle valutazioni relative all’ efficacia delle contromosse del Governo Meloni, con uno spazio dedicato alle strategie della maggioranza e a quelle delle opposizioni nell’ultimo anno prima del ritorno alle elezioni politiche. Attenzione, naturalmente, anche... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Elly Schlein e Pier Luigi Bersani a diMartedì

Referendum Giustizia: il 2 marzo incontro con Pier Luigi BersaniNell'ambito della campagna promossa dal Comitato provinciale per il NO, lo Spi porta a Parma Pier Luigi Bersani che, in dialogo con la giornalista de...

Schlein vs Meloni, Bersani: La nuova destra deforma la democrazia

Temi più discussi: Realpolitik: L'intervista a Elly Schlein Video; La carta Bersani, gli elogi di D'Alema e Bettini a Conte: tutte le manovre attorno a Schlein; Retequattro, stasera a Realpolitik Elly Schlein, Pier Ferdinando Casini e Gennaro Sangiuliano; Tutti contro Elly I vecchi leoni della sinistra vogliono fare le scarpe a Schlein, e Conte gongola.

La «carta» Bersani, gli elogi di D'Alema e Bettini a Conte: tutte le manovre attorno a SchleinL’obiettivo è lo stesso: impedire a Elly Schlein di candidarsi. Ed evitare le primarie, perché se la segretaria perde il Pd ha un tracollo e, di conseguenza, diminuiscono i seggi in Parlamento per i d ... roma.corriere.it

Giuseppe Conte ed Elly Schlein / LaPresseTra i maggiorenti del Pd (e anche fuori dal Pd) cresce la convinzione che il capo dei Cinquestelle sarebbe un candidato premier più forte: i sondaggi lo confermano, e ora le primarie per la segretaria ... linkiesta.it

Che cosa ci racconta, tradotto in politica, il sondaggio dell’infallibile Alessandra Ghisleri su questo giornale Riassunto: in un eventuale ballottaggio alle primarie, vince Elly Schlein; con più candidati, invece, il più forte è Giuseppe Conte - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Elly Schlein sulla sinistra che vota 'Si' x.com