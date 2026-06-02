Piemonte venti a 100 km h e grandine da 5 cm | caos tra i comuni

Da ameve.eu 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una perturbazione ha portato venti fino a 100 kmh e grandine di 5 centimetri, causando danni tra i comuni piemontesi. Strade chiuse e alberi caduti sono stati segnalati in diverse zone. Le autorità stanno valutando i danni alle infrastrutture e alle colture agricole. Non ci sono ancora notizie di feriti o incidenti gravi, ma le squadre di emergenza sono in allerta. Le squadre di protezione civile stanno monitorando la situazione.

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? Punti chiave Come proteggere la casa dai danni causati dai venti a 100 kmh?. Quali misure devono adottare gli agricoltori per salvare i raccolti?. Perché la linea ferroviaria tra Germagnano e Nole è stata sospesa?. Come monitorare i radar per prevedere l'arrivo dei nuovi nuclei?.? In Breve Venti oltre 100 kmh causano danni a tetti e vetri a Borgo Revel e Montanaro.. Grandine da 5 cm colpisce Murisengo mentre nel Canavese i chicchi raggiungono i 3 cm.. Sospesa linea ferroviaria tra Germagnano e Nole dalle ore 16:00 per danni infrastrutturali.. Nuclei temporaleschi intensi interessano anche le province di Asti, Vercelli e Novara.. Violenti downburst e grandine devastante colpiscono il Piemonte: danni tra Torinese e Alessandrino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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