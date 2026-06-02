In Piemonte, nei primi cinque mesi dell’anno, il numero di pedoni deceduti è raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, arrivando a 19 vittime. Oltre la metà delle persone decedute sono state investite fuori dalle strisce pedonali. Le province con il maggior numero di decessi sono due, con tassi più elevati rispetto alle altre aree della regione. Non sono ancora chiare le ragioni precise di questa crescita e delle modalità degli incidenti.

? Domande chiave Perché oltre la metà delle vittime è stata colpita fuori dalle strisce?. Quali province piemontesi registrano il numero più alto di decessi?. Come si spiega il raddoppio dei morti rispetto all'anno scorso?. Chi sono le fasce d'età più esposte ai rischi stradali?.? In Breve 10 vittime su 19 superano i 65 anni di età. 9 decessi registrati nella provincia di Torino e 5 nell'Alessandrino. 8 incidenti mortali sono avvenuti direttamente sulle strisce pedonali. Vittime includono la novantaquattrenne Domitilla Bonfadini e la piccola Elodi. Diciannove pedoni uccisi in Piemonte tra gennaio e maggio 2026: l’emergenza stradale accelera. Il Piemonte registra 19 morti di pedoni nei primi cinque mesi del 2026, un dato che posiziona la regione al secondo posto nazionale insieme al Lazio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte, pedoni: i morti raddoppiano, 19 vittime in 5 mesi

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