Da inizio 2026, in Italia, sono state registrate 120 vittime tra i pedoni investiti da veicoli. Tra queste, circa la metà ha oltre 65 anni. I dati forniti dall’Osservatorio Asaps-Sapidata segnalano un incremento delle morti tra i pedoni e una maggiore vulnerabilità tra le persone anziane. Le statistiche evidenziano un problema di sicurezza stradale che coinvolge direttamente i più deboli sulla strada.

Centoventi persone hanno perso la vita sotto le ruote delle auto in Italia dall’inizio del 2026. I dati aggiornati dall’Osservatorio Asaps-Sapidata mostrano un peggioramento della sicurezza stradale per i pedoni. L’analisi dei primi tre mesi dell’anno evidenzia un incremento dei decessi pari al 9,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando le vittime erano state 106. Il bilancio complessivo registra 79 uomini e 41 donne travolti. Il calendario dei sinistri mostra una distribuzione irregolare. Gennaio si è rivelato il periodo più critico con 47 morti, seguito da marzo che ne conta 40 e febbraio con 29 vittime. La geografia del rischio e l’emergenza anagrafica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strade letali: 120 pedoni morti, metà delle vittime ha più di 65 anni

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Nel 2026 già 120 pedoni uccisi in Italia, quasi la metà era sulle strisceAGI - Sono già 120 i pedoni (79 maschi e 41 femmine) investiti e uccisi sulle strade italiane dal primo gennaio 2026 ad oggi: ben 60, la metà del totale, avevano più di 65 anni. Ad aggiornare la dramm ... msn.com