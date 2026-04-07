In tre mesi investiti e uccisi 120 pedoni in Italia il 9,4% in più rispetto al 2025 | in Abruzzo 2 le vittime

In Italia, nei primi tre mesi dell’anno, sono state registrate 120 vittime tra i pedoni investiti, con un incremento del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Tra le regioni più colpite si trovano la Lombardia, con 16 decessi, e l’Abruzzo, dove si sono verificati due casi mortali. I dati evidenziano un aumento delle vittime sulle strade italiane in questo periodo.

Drammatico il bilancio del primo trimestre. A farlo è l'Osservatorio Asaps-Sapidata. Tra gennaio e febbraio 2026 le vittime sono state tante e in notevole crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nella triste classifica c'è anche l'Abruzzo. Tutti i numeri Da inizio anno sono già 120 i pedoni investiti e uccisi sulle strade italiane: 2 quelli deceduti in Abruzzo con la Lombardia a guidare la triste classifica con 16 persone che hanno perso la vita. A fare il punto, come riporta l’agenzia Agi, è l’Osservatorio Asaps-Sapidata. A perdere la vita sono stati 79 uomini e 41 donne con più della metà, e cioè 60 vittime, che avevano più di 65 anni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Nel 2026 già 120 pedoni uccisi in Italia, quasi la metà era sulle strisceAGI - Sono già 120 i pedoni (79 maschi e 41 femmine) investiti e uccisi sulle strade italiane dal primo gennaio 2026 ad oggi: ben 60, la metà del...

Comune, in tre mesi rilasciate 35 mila Carte d'identità elettroniche: a marzo 6.366 documenti in più rispetto al 2025Nei primi tre mesi del 2026 sono state rilasciate circa 35 mila Carte d'identità elettroniche.

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Che cosa intende il Como quando dice che in Italia ci sono "regole che limitano gli investimenti interni" Lo spiega benissimo oggi @MarcoIaria1 Le operazioni di mercato tra italiane sono garantite dalla camera di compensazione (il saldo entrate-uscite di me x.com

Un emendamento approvato alla Camera elimina i requisiti di residenza in Italia per i cittadini UE ed estende la prestazione ai figli all'estero in un paese comunitario. - facebook.com facebook